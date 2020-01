Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Vogelsbergkreis (ots)

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Kirtorf- Am Dienstag (28.01.), gegen 05:05 Uhr, befuhr ein 51 Jahre alter Mann aus dem Burgenlandkreis mit seiner grünen Sattelzugmaschine die Bundesstraße 62 von Ober-Gleen nach Kirtorf. Dort kam ihm ein LKW entgegen, der zu weit auf der Gegenspur fuhr.

Der unbekannte Unfallverursacher touchierte den Fahrer aus dem Burgenlandkreis und beschädigte seinen linken Außenspiegel. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Beim Überholen Zusammengestoßen

Alsfeld - Am Montag (27.01.), gegen 13:51 Uhr, befuhr ein 30 Jahre alter Mann aus Alsfeld mit seinem grauen Opel die Bundesstraße 254 aus Richtung Eudorf kommend in Richtung Schrecksbach. Vor ihm fuhr ein Traktor. Plötzlich näherte sich von hinten ein schwarzer Mini Cooper und überholte den Corsa-Fahrer. Als die Mini-Fahrerin, eine 30 Jahre alte Frau aus Schrecksbach, sich in Höhe seines vorderen Kotflügels befand, zog der Alsfelder nach links um in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro.

Wer den Unfall gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

