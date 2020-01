Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Unfallmeldung

Rotenburg - Am Montag (27.01.), gegen 07:05 Uhr befuhren eine Rotenburger Pkw-Fahrerin (20 J.) und ein Pkw-Fahrer (21 J.) ebenfalls aus Rotenburg die Straße "Untertor" aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Rotenburg-Braach. An der Kreuzung zur Brücke der Städtepartnerschaften wollten beide nach rechts abbiegen und hatten sich dementsprechend eingeordnet. Dass die Fahrerin zwecks Beachtung der Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer anhalten musste, bemerkte der hinter ihr fahrende Fahrer nicht rechtzeitig und fuhr auf. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 4.000 Euro. Die Pkw-Fahrerin wurde hierbei leichtverletzt.

