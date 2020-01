Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 14-Jährige sexuell belästigt

Fulda (ots)

14-Jährige sexuell belästigt

FULDA. Eine 14-Jährige wurde am Dienstag (28.01.) im Fuldaer Innenstadtbereich sexuell belästigt. Gegen 17:30 Uhr lief das Mädchen über den Domplatz in Richtung der dortigen Parkplätze, als sich ein Fahrradfahrer von hinten näherte und ihr plötzlich an Schulter und Po fasste. Nachdem sich die Geschädigte mit einem Tritt wehrte, fuhr der Mann mit seinem älteren dunklen Herrenrad, auf dessen Fahrradträger ein Korb mit darin befindlicher Tasche angebracht war, in unbekannte Richtung davon.

Der Tatverdächtige ist etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hatte eine kräftige Statur und graue Haare. Bekleidet war er mit einer beigefarbenen Hose und einer kurzen braunen Jacke. An der rechten Hosenseite befand sich eine Metallkette.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

