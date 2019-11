Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Raub misslingt

Ohne Beute flüchtete ein Unbekannter Mittwochnacht in Ulm nachdem ein Hund seinen Besitzer verteidigte.

Gegen 0.15 Uhr ging ein 24-Jähriger mit seinem Hund im Mähringer Weg Gassi. Ein unbekannter Mann kam ihm entgegen. Dieser zog ein Messer und forderte den 24-Jährigen auf, sein Geld herauszugeben. In diesem Augenblick kam der Hund, ein Rottweiler, zu seinem Herrchen zurück. Der Rottweiler befand sich zu Beginn eine paar Meter entfernt. Herr Hund biss dem Unbekannten in den Unterarm. Daraufhin flüchtete der Räuber sofort. Beute machte er keine. Der 24-Jährige wählte den Notruf. Starke Polizeikräfte fahndeten nach dem Unbekannten. Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Unbekannten. Der soll etwa 185-190cm groß gewesen sein und hatte eine normale Statur. Er war komplett dunkel und mit einer dicken Winterjacke bekleidet. Weiterhin war er maskiert. Ob der Unbekannte durch den Hundebiss am rechten Unterarm verletzt wurde, ist nicht bekannt.

