POL-UL: (BC) Biberach - Münzautomaten aufgebrochen

Diebe machten Dienstagnacht Beute in Biberach.

Gegen 0.45 Uhr hebelten Unbekannte zwei Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle in der Sandgrabenstraße auf. Dadurch gelangten sie an Münzgeld in den Automaten. Wenige Minuten später gegen 1 Uhr traten die vermutlich selben Personen wieder in Erscheinung. Diesmal suchten sie eine Tankstelle in der Ulmer Straße heim. Auch hier hebelten sie einen Staubsaugerautomaten an. Das darin befindliche Geld nahmen sie an sich. In beiden Fällen flüchteten sie unerkannt. Das Polizeirevier Biberach (Telefon 07351/4470) sicherte die Spuren. Die Ermittler prüfen nun auch, inwieweit die beiden Taten im Zusammenhang stehen.

