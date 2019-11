Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher in der Gartenanlage

Am Wochenende stieg ein Unbekannter in eine Gartenhütte in Heidenheim ein.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, suchte ein Einbrecher die Gartenanlage zwischen Samstag 11.30 und Montag 16.45 Uhr im Haintal auf. Der Unbekannte schlug eine Scheibe einer Gartenhütte ein. Durch das Loch konnte er das Fenster öffnen und gelangte ins Innere. Dort durchwühlte er einen Schrank. Aus der Hütte nahm er mehrere Elektronikartikel mit. Die Polizei Heidenheim (Tel: 07321/322-444) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gerade in der dunklen Jahreszeit werden vermehrt Einbrüche begangen. Jeder kann etwas tun, um sich vor Einbrüchen zu schützen. Fenster und Türen sind meist Schwachstellen und stehen im Fokus der Einbrecher. Mit geeigneten Sicherungen kann ihnen die Arbeit erschwert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Heidenheim und Umgebung ist diese unter Tel: 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig kompetent und produktneutral welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Auch im Internet gibt die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de

++++++2118068

Julian Kolbe / Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell