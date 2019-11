Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fußgängerin verletzt

Mönchengladbach (ots)

Von einem Verkehrsunfall mit einem Pkw trug eine 59-Jährige heute Morgen an der Kreuzung Monschauer Straße / Waldnieler Straße schwere Verletzungen davon.

Ein 43-jähriger Autofahrer war um 07.15 Uhr mit einem Peugeot auf der Monschauer Straße unterwegs und wollte an besagter Kreuzung nach rechts auf die Waldnieler Straße abbiegen.

Die Ampel für diese Fahrtrichtung zeigte Grünlicht. An der dortigen Fußgängerfurt (Waldnieler Straße) zeigte die Ampel ebenfalls Grünlicht. Er ließ einen kreuzenden Fußgänger passieren, der die Straße von der gegenüberliegenden Seite aus querte. Dann fuhr er los und bog ab.

Die 59-jährige Frau allerdings war zu Fuß in der ursprünglichen Fahrtrichtung des Autofahrers unterwegs und betrat dadurch die Straße quasi in seinem Rücken. Beim Abbiegevorgang kam es zu dem Unfall. Die Fußgängerin stürzte und verletzte sich dabei. Nach Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Fahrzeug entstand soweit zunächst bekannt kein Sachschaden. (cw)

