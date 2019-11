Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tageswohnungseinbruch

Mönchengladbach (ots)

In Hardt hebelten Einbrecher gestern auf der Vorster Straße zwischen 15.45 Uhr und 18.20 Uhr die Terrassentür eines Hauses auf. Derart in das Objekt gelangt, durchsuchen sie sämtliche Räume und hinterlassen den Tatort in einem durchwühlten Zustand. Sie stahlen u.a. elektronisches Gerät und Bargeld bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

