Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Polizeibeamter in Freizeit stellt mutmaßlichen Fahrraddieb

Nettetal-Lobberich: (ots)

In seiner Freizeit beobachtete ein Polizeibeamter der Kreispolizeibehörde Viersen am Donnerstag um 09:30 Uhr bei der Firma Kaufland auf der Johannes-Cleven-Straße einen mutmaßlichen Fahrraddieb. Der Polizist bemerkte einen Mann, der an allen abgestellten Fahrrädern rüttelte, offenbar um festzustellen, ob eines unverschlossen war. Dies fand er und fuhr mit dem gestohlenen Fahrrad in Richtung Freiheitsstraße davon. Der Polizist verständigte sofort über 110 die Leitstelle und nahm die Verfolgung des Flüchtigen auf. Es gelang ihm, den Tatverdächtigen zu stoppen und vorläufig festzunehmen. Mit ihm und dem gestohlenen Fahrrad begab sich der Beamte zum Tatort zurück, wo wenig später die Eigentümerin des Fahrrads angetroffen wurde, die nach ihrem Gefährt suchte. Am Tatort erfolgte die Übergabe des Fahrrads an die rechtmäßige Eigentümerin und der Transport des Verdächtigen durch die herbeigeilten Kollegen zur Vernehmung. Der einschlägig als Fahrraddieb bekannte 62-jährige Brüggener gab den Diebstahl zum Zweck des Weiterverkaufs zu./ah (830)

