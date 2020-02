POL-OH: Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Osthessen

Eichenzell - Am Sonntag (16.02.) kam es gegen 23.30 Uhr zwischen Motten und Döllbach zu einem Alleinunfall. Ein 70-jähriger Ford-Kuga-Fahrer aus Künzell befuhr die Landstraße 2790 in Fahrtrichtung Döllbach. Kurz vor der Brücke der A7 stürzte aufgrund des starken Windes ein Baum auf die Fahrbahn. Der Autofahrer erkannte diesen zu spät und kollidierte mit dem Baum. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 EUR.

