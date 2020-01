Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 06.01.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und ca. 6.500,- Euro Sachschaden.

05.01.2020, 16.25 Uhr, Seesen/Rhüden, L 466/Ausfahrt Rasthof Rhüden. Eine 25-jährige Pkw Fahrerin aus Drage wollte vom Rasthof Rhüden auf die L 466 in Rtg. Goslar einbiegen und übersah hierbei die vorfahrtberechtigte, 39-jährige Pkw Fahrerin, die die L 466 in Rtg. Rhüden befuhr. Bei der Kollision entstand an beiden Pkw Sachschaden. Die verursachende Pkw Fahrerin wurde leicht verletzt.(hei)

