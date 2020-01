POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 05.01.2020

Polizeiinspektion Goslar

1. Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit vom 03.01.2020, ca. 21:00 Uhr - 04.01.2020, ca. 04:30 Uhr kam es in der Straße Hinter dem Berge in Lutter zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten roten Pkw Toyota Aygo eines 51jährigern Mannes aus Sehlde. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die Fahrertür des o. a. Pkw. Sachschaden ca. 400,- Euro.

2. Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer befuhr am 01.01.2020, zwischen ca. 12:00 Uhr und 12:30 Uhr mit seinem Fahrzeug die K 58 / Lindenallee in Bilderlahe in Rtg. Engelade. Kurz vor der Einmündung zur Mühlenstr. kam er in der dortigen langgezogenen Linkskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen dort aufgestellten Leitpfosten und ein Standrohr mit VZ 306. Anschließend entfernte er sich vom VU-Ort, ohne die Art und Weise seiner Beteiligung feststellen zu lassen und eine Schadensregulierung einuleiten. Sachschaden ca. 400,- Euro.(Ste.)

