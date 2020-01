Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 03.01.2020

Goslar (ots)

Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht

Goslar. Am 19.12.2019, kam es gegen 12.10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz eines Discounters in der Liebigstraße. Hier wurde ein Pkw Ford Focus mit Wolfenbütteler Kennzeichen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufruf nach mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Goslar. In der Nacht vom 21.12.2019 auf den 22.12.2019 kam es zu insgesamt fünf Sachbeschädigungen an Gebäuden, Verkehrszeichen und Zigarettenautomaten durch Graffiti im Bereich Sudmerberg/Nußanger. Von einem Schaden im vierstelligen Bereich ist auszugehen. Zeugen, die Hinweise auf eine mögliche Gruppe/einen möglichen Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Goslar. Am Donnerstag, gegen 18.15 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Oker zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dunkler Geländewagen wurde dabei beobachtet, wie er beim Ausparken rückwärts gegen einen Pkw Seat gefahren war und sich anschließend vom Unfallort entfernte. Am Seat entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Goslar. In der Zeit vom 27.12.2019 bis 02.01.2020 beschädigten bislang unbekannte Täter die Fassade einer Schule in der Zehntstraße mit weißer Farbe. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Goslar. Von Mittwoch, gegen 15.00 Uhr, bis Donnerstag, 12.30 Uhr, kam es in der Von-Burgdorf-Straße zu einem Verkehrsunfall beim Ein- bzw. Ausparken. Hierbei wurde ein geparkter Pkw VW beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Verkehrsunfallort. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Goslar. Am Neujahrstag wurde ein geparkter Pkw Skoda bei einem Verkehrsunfall in der Kösliner Straße beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Pkw ausgebrannt

Goslar. Ein 25-jähriger Goslarer befuhr mit seinem Pkw VW die Wolfenbütteler Straße und bemerkte plötzlich Brandgeruch. Er stoppte sein Fahrzeug gegenüber der dortigen Schule und verließ es, ehe es in Vollbrand geriet und komplett ausbrannte. Die Feuerwehr Oker und ein entsprechender Abschleppdienst waren im Einsatz.

