Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Verkehrsunfallfluchten

Am 31.12.2019, gg. 11.00 Uhr, verursachte ein Pkw-Fahrer in Hahnenklee, Brünneleweg, einen Verkehrsunfall beim Rangieren. Zunächst stößt er mit seinem Pkw gegen eine Mülltonne und anschließend gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der Verursacher steigt danach aus, schaut sich den geparkten Pkw an und fährt anschließend davon. Der Vorfall wird von Zeugen beobachtet und der Polizei gemeldet. Der Unfallverursacher konnte bislang von der Polizei noch nicht befragt werden.

Ebenfalls am 31.12.2019, gg. 12.00 Uhr, wurde in Hahnenklee, Am Hahnenkleer Berg, ein geparkter Pkw Nissan beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß gegen den geparkten Nissan. Auch hier entfernte sich das verursachende Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Clausthal, Tel.: 05323 / 94110-0, zu melden. /Krz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell