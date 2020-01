Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebeitrag der PSt Vienenburg vom 02.01.2020

Ort: 38690 Goslar OT Vienenburg, Breslauer Straße 31 Zeit: 31.12.2019, 13.00 Uhr bis 02.01.2020, 08.00 Uhr

In der angegebenen Tatzeit beschädigten unbekannte Täter auf dem Schulhof der Vicco-von-Bülow Oberschule zwei LED-Straßenleuchten und eine Holzbank. Die jeweiligen LED-Gehäuse wurde offensichtlich abgeschlagen, so dass diese lediglich noch an den Kabeln hingen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der PSt Vienenburg unter der Telefonnummer 05324/787490 in Verbindung zu setzen.(TG)

