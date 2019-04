Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Rennerod

Rennerod (ots)

Am Montag, 29.04.2019, zwischen 12:00 Uhr und 14:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Hauptstraße 27 in Rennerod zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter Mercedes C 200 grau wurde im Bereich des vorderen Stoßfängers rechtsseitig beschädigt. Der Verursacher, vermutlich ein blauer Pkw, entfernte sich unerlaubt. Die Polizei in Westerburg bitten um Hinweise von Zeugen.

