Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl in der Homburger Straße

Zweibrücken (ots)

Die 36-jährige Geschädigte befand sich am Samstag, 14.12.2019 in der Zeit von 09:45 Uhr bis 10 Uhr in einem Non-Food-Discounter in der Homburger Straße als ihr aus der Jackentasche die Geldbörse entwendet wurde. Die Geldbörse wurde am Nachmittag von einer Zeugin auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Wilkstraße gefunden. Zeugenhinweise zum Diebstahl bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell