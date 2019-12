Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall durch auf Fahrbahn gestürzten Baum

Contwig (ots)

Am Freitag, 13.12.2019 gegen 17:00 Uhr befuhren ein 76-jähriger VW-Fahrer und ein 37-jähriger Peugeot-Fahrer die L471 zwischen Stambach und Falkenbusch in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Beide kollidierten mit einem auf die Fahrbahn gestürzten Baum. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15 000 Euro. Der umgestürzte Baum wurde durch die Straßenmeisterei beseitigt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell