POL-GT: Wohnungsbrand an der Schulstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Dienstagmorgen (15.10., 09.22 Uhr) meldeten Zeugen einen Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Schulstraße.

Durch die Feuerwehr wurden insgesamt drei Personen aus der Wohnung im ersten Obergeschoss begleitet. Diese gaben an, unverletzt zu sein.

Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Genaue Angaben zu der Brandursache können noch nicht gemacht werden.

