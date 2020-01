Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 05.01.2020

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Räuberischer Ladendiebstahl aus Drogeriemarkt

Am frühen Nachmittag des 04.01.2020 entwendete ein 33jähriger polnischer Staatsbürger Kosmetika im Wert von ca. 580 Euro bei einem Drogeriemarkt der Bad Harzburger Innenstadt. Auf die Tat von der Filialleiterin angesprochen flüchtete der Mann samt Beute, indem er die Frau zur Seite schubste. Aufgrund eines aufmerksames Zeugen, welcher den Täter bei der Flucht beobachtete, konnte dieser kurze Zeit später durch die Polizei festgenommen werden. Das Diebesgut trug er nicht mehr bei sich. Im Zuge der Ermittlungen stellt sich heraus, dass der Täter in der Vergangenheit schon mehrmals mit gleich gelagerten Delikten auffällig wurde, so dass über die Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft angeregt wurde. Bei der Vorführung vor der Bereitschaftsrichterin wurde die Untersuchungshaft angeordnet und der Beschuldigte in Anschluss der Justizvollzugsanstalt Braunschweig zugeführt.

Verkehrsunfallflucht am 03.01.2020

Am 04.01.2020 wurde eine Verkehrsunfallflucht vom Vortag angezeigt. Der Geschädigte hatte einen Hinweis auf eine Beschädigung seines Fahrzeugs an der Windschutzscheibe gefunden. Tatsächlich war eine Beschädigung festzustellen. Der Vorfall soll sich am 03.01.2020, gegen 11:00 Uhr auf dem Parkplatz der Soletherme Bad Harzburg ereignet haben. Beschädigt wurde ein schwarzer Peugeot mit Goslarer Kennzeichen. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, insbesondere der Verfasser der Notiz werden gebeten, sich beim PK Bad Harzburg, unter der Tel.Nr. 05322/91111-0 zu melden.

Vienenburg

Mehrere Glätteunfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeistation Vienenburg

Im Laufe des Samstages kam es zu vier durch Glätte bedingte Unfälle im Bereich Immenrode und Vienenburg. Bei einem der Unfälle überschlug sich ein Pkw. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Gesamtschaden der Unfälle beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

