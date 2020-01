Polizei Coesfeld

POL-COE: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen in Havixbeck

Coesfeld (ots)

Am Fr., 03.01.20, 19.20 Uhr, befuhr eine 50jährige Frau aus Steinfurt die L550 von Havibeck kommend in Fahrtrichtung Laer. Im Bereich einer Linkskurve geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bei diesem Unfall wurde die 50jährige Fahrzeugführerin sowie vier weitere Fahrzeuginsassen im Alter von 30 bis 74 Jahren aus Steinfurt und Metelen leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

