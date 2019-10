POL-DH: --- Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Sulingen - Unter Alkohol und ohne Führerschein in Lembruch - Straßenmeisterei muss Schaden in Twistringen beseitigen

Polizeiinspektion Diepholz

--- Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Sulingen - Unter Alkohol und ohne Führerschein in Lembruch - Straßenmeisterei muss Schaden in Twistringen beseitigen ---

Diepholz

Lembruch - Unter Alkohol und ohne Führerschein

Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin geriet, stark unter Alkohol stehend, in Lembruch in der Burlager Straße in eine Kontrolle der Polizei. Während der Kontrolle am Sonntag gegen 12.35 Uhr stellte sich eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille heraus. Zudem ist die 46-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheines. Es folgte eine Blutprobe und die Fahrt war natürlich zu Ende. Weiter erwartet die Frau noch ein Strafverfahren.

Sulingen - Widererstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Donnerstag, 24.10.2019, sollte gegen 14.00 Uhr ein 20-jähriger Sulinger auf Beschluss der Amtsgerichtes Nienburg von Beamten der Polizei Sulingen der Jugendarrestanstalt Nienburg zugeführt werden. Bei seiner Festnahme leistete dieser erheblichen Widerstand. Erst mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte gelang es, den 20-Jährigen festzunehmen und schließlich in die Jugendarrestanstalt zu verbringen.

Sulingen - Aufgefundenes Fahrrad (Foto liegt bei)

Am Donnerstag, 24.10.2019, wurde am Vormittag in Sulingen, Im Fladder, in Höhe der Sulebrücke ein schwarzes 28er Herrensportrad der Marke Ortler Chur mit einer 27 Gang Kettenschaltung gefunden. Wer dieses Fahrrad erkennt, oder der Eigentümer, werden gebeten sich bei der Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, zu melden.

Sulingen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Leicht verletzt wurde am gestrigen Sonntag ein 65-jähriger Mann aus Sulingen bei einem Verkehrsunfall in Groß Lessen. Gegen 10.00 Uhr missachtete der Mann mit seinem PKW Ford an einer Kreuzung in Groß Lessen die Vorfahrt eines 76-jährigen aus Varrel, der mit seinem PKW Opel unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Unfallverursacher leichte Verletzungen im Brustbereich, ein Rettungswagen war für die ärztliche Versorgung vor Ort. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 10000 Euro.

Twistringen - Seitenstreifen aufgewühlt

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Sonntagnachmittag gegen 15.10 Uhr mit einem (vermutlich) landwirtschaftlichen Gespann die Colnrader Straße von Twistringen in Richtung Colnrade. In Höhe der Hausnummer 36 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und wühlte den Seitenbereich der Straße auf einer Länge von ca. 30 Metern auf. Danach fuhr er weiter und entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Straßenmeisterei übernahm anschließend die Reinigung der Fahrbahn. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu melden.

