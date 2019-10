POL-DH: Pressemeldung der Polizei Diepholz

Polizeiinspektion Diepholz

Einbruch in eine Wohnung in Diepholz Am Samstag, gg. 18.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in der Stüvenstraße in Diepholz. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist z. Zt. unbekannt.

Einbruch in ein Einfamilienhaus in Barnstorf Am Samstag, in der Zeit von 15.00 - 23.00 Uhr stiegen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Brinkstraße in Barnstorf ein. Entwendet wurden Schmuck und Uhren.

Zu beiden Taten werden Zeugen gesucht, die sich unter der Tel.-Nr.: 05441/9710 melden sollten.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer Am Samstag, den 26.10.2019, gegen 11.15 Uhr, wollte ein 18-jähriger aus Bückeburg mit seinem landwirtschaftlichen Gespann den Kreuzungsbereich von der Straße Scholer Sünder in Richtung Hitloge überqueren. Dabei übersah er einen 55-jährigen aus Bremen, welcher mit seinem Motorrad die Scholer Straße in Richtung Sulingen befuhr. Der Motorradfahrer konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Dabei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500,- Euro.

Asendorf - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer Am Samstag, den 26.10.2019, gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 29-jähriger aus Bremen mit seinem Motorrad die Hoyaer Straße in Asendorf. In einer Linkskurve kam er zu Fall, rutschte in einen Straßengraben, wo er sich anschließend mehrfach überschlug und gegen einen Baum prallte. Der 29-jährige wurde mit schweren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000,- Euro.

