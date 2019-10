Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 26.10.2019

Hemsloh - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 25.10.2019, gegen 22:40 Uhr, wurde auf der Diepholzer Straße in Wetschen ein 23-jähriger aus Pattensen mit seinem Pkw kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 23-jährige sein Fahrzeug geführt hat, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

PK Syke

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am 25.10.2019, um 18:44 Uhr, befuhr ein 54-jähriger aus Stolzenau mit einem Pkw die Bundesstraße 6 um kam kurz vor Asendorf von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich der Pkw mehrfach und touchierte einen Baum sowie den Mast einer Telefonleitung und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 12500 Euro geschätzt.

Syke - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 25.10.2019, gegen 11:45 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Pkw auf der Barrier Straße festgestellt, dass der 44-jährige Fahrzeugführer aus Weyhe nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Zudem stand dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es erfolgte eine Blutentnahme und eine Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

PK Weyhe

Stuhr-Brinkum - Fahren ohne Fahrerlaubnis mit nicht zugelassenem PKW

Eine Streifenbesatzung kontrollierte am 25.10.2019, um 23:55 Uhr, auf der Feldstraße in 28816 Stuhr-Brinkum, einen Renault und stellte im Rahmen dessen fest, dass der Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis besaß. Dem 55-jährigen Stuhrer wurde bereits vor mehreren Jahren die Fahrerlaubnis entzogen. Bei einer weiteren Überprüfung des Fahrzeuges und der montierten Kennzeichen konnte ermittelt werden, dass die Kennzeichen einem anderen Pkw zugeteilt sind und der Renault somit nicht zugelassen und versichert war.

Stuhr - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitagnachmittag, um 17:50 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Delmenhorster mit seinem Seat die Straße Stuhrreihe in 28816 Stuhr und beabsichtigte die Blockener Straße in Richtung Neuer Weg zu überqueren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden VW eines 34-jährigen Nienburgers, der die vorfahrtberechtigte Blockener Straße in Richtung Heiligenrode befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw im Kreuzungsbereich, wodurch sich der 34-jährige Nienburger leichte Verletzungen zuzog. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 8000EUR geschätzt. Während der Bergung der Fahrzeuge musste die Blockener Straße teilweise voll gesperrt werden.

PK Sulingen

Sulingen - Diebstahl unter erschwerenden Umständen aus SB- Automat

In der Zeit vom 22.10.2019 bis zum 25.10.2019 brach eine noch unbek. Person zwei Vorhängeschlösser eines SB- Kartoffelautomaten am Hasseler Weg in Sulingen auf und entnahm daraus eine geringe Menge Bargeld. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 100 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt das Polizeikommissariat Sulingen, unter Tel.-Nr.: 04271/9490, entgegen.

Sulingen - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Eine noch unbekannte Person beschädigte zwischen dem 24.10.2019, 18:20 h und den 25.10.2019, 12:30 h mittels eines unbekannten Gegenstandes die Glasscheibe einer verschlossenen Kellertür an einem Wohnhaus in der Breslauer Straße in Sulingen. Durch eine zusätzlich angebrachte Schließvorrichtung gelang ein Eindringen jedoch nicht. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf ca. 200 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt das Polizeikommissariat Sulingen, unter Tel.-Nr.: 04271/9490, entgegen.

Kirchdorf - Unerlaubte Abfallentsorgung

Eine noch unbekannte Person entledigte sich in der Zeit vom 22.10.2019 bis zum 25.10.2019 auf einem fremden Grundstück in Kirchdorf / OT Kuppendorf seines Abfalles. Hierbei handelt es sich um Altholz, ein Gartentor, Teppiche und andere Hausabfälle. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt das Polizeikommissariat Sulingen, unter Tel.-Nr.: 04271/9490, entgegen.

Sulingen - Sachbeschädigung

Vom 23.10.2019, 19:00 Uhr bis 24.10.2019, 17:00 h beschädigte eine noch unbekannte Person die Scheiben der elektronischen Eingangstür der Postbankfiliale in der Lange Straße in Sulingen. Als mögliches Tatwerkzeug kommt eine Steinschleuder in Betracht. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt das Polizeikommissariat Sulingen, unter Tel.-Nr.: 04271/9490, entgegen.

Tatgenhorst, PK'in

