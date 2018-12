POL-PDLD: Bad Bergzabern: Alkoholfahrt

Bad Bergzabern (ots) - Am Sonntagabend fiel einer Polizeistreife bei einer Verkehrskontrolle in der Petronellastraße ein Autofahrer auf, welcher deutlich nach Alkohol roch. Verschiedene Alkotests bestätigten den Verdacht auf Alkoholeinfluss. Der 26jährige Mann aus dem Landkreis Germersheim muss jetzt einem Ermittlungsverfahren mit empfindlicher Geldbuße und auch einem Fahrverbot entgegensehen. Seinen Pkw musste er am Kontrollort stehen lassen und die Heimreise anderweitig antreten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell