Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Milch-Lkw stürzt Böschung hinab - Fahrer leicht verletzt

Eichenzell (ots)

Ein 34-jähriger Mann aus Unterfranken befuhr mit seinem mit Milch beladenen Lkw-Gespann die A 7 von Kassel in Richtung Würzburg. Kurz nach dem Parkplatz "Pilgerzell" kam das Gespann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Schutzplanke und stürzte die ca. 15 Meter tiefe Böschung hinab. Dabei überschlug sich der Lkw und blieb auf dem Dach liegen, die Ladung lief teilweise aus. Der Fahrer konnte sich aus dem Fahrzeug befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Lkw-Gespann und den Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden von ca. 155.000,- Euro. In der Nacht kam es nicht zu Beeinträchtigungen des Verkehrs. Die Bergung des Lkw und des Anhängers sind für den heutigen Tag geplant. Dabei ist mit Sperrungen und Behinderungen zu rechnen.

