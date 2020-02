Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wildunfall - Unfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Wildunfall

Bad Hersfeld - Am frühen Samstagmorgen (15.02.), gegen 3:35 Uhr, befuhr der 61-jähriger Fahrer eines schwarzen Volvos die B 62 aus Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Friedewald. Kurz nach dem Abzweig Malkomes lief ein Fuchs über die Fahrbahn und wurde vom Volvo erfasst. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

Unfallflucht

Bad Hersfeld - Am Montagmorgen (17.02.), gegen 10 Uhr, parkte eine 25-Jährige ihren Mercedes GLC aus Bad Hersfeld am Fahrbahnrand in der Webergasse. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieß eine 65-jährige Frau mit ihrer Mercedes C-Klasse beim Rangieren gegen das geparkte und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte die Fahrerin von der Polizei ermittelt werden. Der verursachte Schaden beträgt rund 1.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell