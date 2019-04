POL-BOR: Betrunkener verursacht Unfall

Kreispolizeibehörde Borken

Ein Verkehrszeichen und eine Klinkermauer beschädigte ein Autofahrer bei einem Unfall am Sonntagabend in Rhede auf dem Dännendiek. Zeugen beobachteten, dass der Mann sich anschließend vom Unfallort entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Polizeibeamte trafen den Fahrer schließlich an der Halteranschrift an. Einen Führerschein konnte der 70-jährige Unfallverursacher nicht vorweisen. Da der Rheder Alkohol konsumiert hatte, entnahm ein Arzt auf der Polizeiwache eine Blutprobe.

