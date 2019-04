Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: In Arztpraxis eingedrungen

Bocholt (ots)

Am Wochenende drangen ein oder mehrere Unbekannte in Praxisräume an der Kreuzstraße in Bocholt ein. Dazu entfernten sie gewaltsam ein Gitterrost und hebelten das dahinter befindliche Fenster auf. In den Räumlichkeiten durchsuchten der oder die Täter mehrere Schränke. Ob Gegenstände fehlen, ist bisher nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an das Kriminalkommissariat Bocholt, Tel.: 02871/2990

