Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Borken (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer eines Motorrades auf dem Ringkamp in Borkenwirthe in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Weidezaunpfahl. Der Kradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Enschede verbracht, es besteht Lebensgefahr.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Leitstelle / Pressestelle



Telefon: 02861-900 2222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell