Ennepetal (ots) - Am 10.11.2018 um 10:07 Uhr informierte eine Anwohnerin der Straße "An der Kehr" telefonisch die Servicezentrale der hauptberuflichen Feuer- und Rettungswache Ennepetal, dass im Nahbereich ihres Hauses ein Motorroller auf der Fahrbahn läge. Daraufhin rückten 4 Feuerwehrbeamte mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug aus und richteten das Krad wieder auf. Im Anschluss wurde die, mit auslaufenden Betriebsmitteln kontaminierte, Fahrbahn gereinigt , ein Ölwarnschild aufgestellt und die Einsatzstelle um 10:49 Uhr abschließend an die nachgeforderte Polizei übergeben.

