Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kühlanhänger aufgebrochen

Gronau (ots)

Am Freitagnachmittag entwendete gegen 14.55 Uhr ein bisher unbekannter Täter aus einem verschlossenen Kühlanhänger auf einem Hinterhof an der Ochtruper Straße zwei Kisten Cola. Eine den Hinterhof überwachende Kamera zeichnete auf, wie eine circa 30 Jahre alte, etwa 180 Zentimeter große männliche Person mit einem Hebelwerkzeug ein Vorhängeschloss am Kühlwagen aufhebelte, im Kühlwagen verschwand, mit der Beute wieder auftauchte und den Hinterhof verließ. Er war bekleidet mit einem Stepp-Anorak und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Er trug eine Jeanshose und auffällige mehrfarbige Sportschuhe.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell