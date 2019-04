Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Alkohol im Straßenverkehr

Legden (ots)

Am Samstagmorgen befuhr ein 59-jähriger Autofahrer die Straße "Steinkuhle" in Richtung "Neue Mühle". In Höhe der Kläranlage kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen drei geparkte Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 7.500 Euro. Da der 59-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Die Beamten nahmen den Verkehrsunfall auf, leiteten ein Strafverfahren ein, stellten den Führerschein sicher und untersagten dem 59-Jährigen die Weiterfahrt.

