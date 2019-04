Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Isselburg-Anholt (ots)

Hebelspuren an der Haustür und an der Terrassentür bemerkten am Sonntag die Bewohner eines Wohnhauses an der Schneidkuhle in Anholt. Gegen 11 Uhr fanden sie Plastikteile auf der Terrasse. Zuletzt unbeschädigt sei die Tür am Samstag, 17.30 Uhr, gewesen. Ob der oder die unbekannten Täter an der Robustheit der Türen scheiterten oder ob sie gestört wurden, ist nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an das Kriminalkommissariat Bocholt, Tel.: 02871/2990

