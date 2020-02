Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Wer kann Hinweise geben?

Fulda (ots)

Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Kernstadt von Hünfeld auf dem öffentlichen Parkplatz des Wartburgringes 42-46 ereignete. Ein silberner DaimlerChrysler der B-Klasse war in der Zeit von Montag (17.02.) - 13:00 Uhr - bis Dienstag (18.02.) - 12:00 Uhr - auf einer Stellfläche der Wohnanlage ordnungsgemäß geparkt. In diesem Tatzeitraum stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen die Ecke der rechten Heckschürze des geparkten Mittelklassewagens und verursacht Sachschaden. Anschließend entfernte sich der/die Verursacher/in von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, möchten sich bitte mit der Polizeistation Hünfeld unter 06652/9658-0 in Verbindung setzen.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell