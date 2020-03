Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Werkzeuge aus Abriss-Gebäude gestohlen

Höxter (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in ein leerstehendes Gebäude an der Grünen Mühle in Höxter eingedrungen, das für einen Abriss vorbereitet wird. Sie drangen dabei gewaltsam in einen verschlossenen Lagerraum ein und entwendeten daraus etliche Werkzeuge und Geräte in einem hohen Gesamtwert. Die Tat muss sich in dem Zeitraum zwischen Dienstag, 10. März, nach 18 Uhr und Mittwoch, 11. März, um 7 Uhr ereignet haben. Die Ermittler der Polizei Höxter bitten um Hinweise von möglichen Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, unter Telefon 05271/962-0. /nig

