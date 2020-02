Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Pkw übersieht beim Wenden Kleinkraftrad und flüchtet

Hattingen (ots)

Am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr, staute sich der Verkehr auf der Wuppertaler Straße durch einen Verkehrsunfall. Eine 55-Jährige fuhr aus der Warteschlange langsam an den wartenden Fahrzeugen vorbei. Kurz nach der Einmündung zur Bochumer Straße fuhr ein Pkw aus der Warteschlange des Gegenverkehrs heraus und wendete auf der Fahrbahn. Hierbei übersah er das rote Zweirad der 55-Jährigen. Diese musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Der PKW-Fahrer setzte sein Wendemanöver fort und fuhr in Richtung Hattingen Stadtmitte, ohne sich weiter um das Unfallgeschehen zu kümmern. Zeugen des Unfalls kümmerten sich um die leicht verletzte Fahrerin. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen dunklen größeren Wagen gehandelt haben, vermutlich ein SUV. Auffällig an dem Fahrzeug waren die großen schwarzen Plastikvrkleidungen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02324-91666000 abgegeben werden.

