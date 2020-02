Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Einbrecher nutzen kurze Abwesenheit

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter, zwischen 07:30 Uhr und 12:30 Uhr, gewaltsam Zutritt in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schwelmer Straße. Vermutlich wurden sie dann durch einen Anwohner gestört, ließen von weiteren Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

