Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Motorrad aus Parkhaus gestohlen

Schwelm (ots)

Unbekannte entwendeten am Montag ein Motorrad der Marke KTM. Die Maschine war in einem Parkhaus an der Obermauer Straße abgestellt. Wann das Motorrad gestohlen wurde, konnte der Halter nicht genau sagen. Das Fahrzeug ist schwarz mit orangenen Farbakzenten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02336-91664000 entgegen.

