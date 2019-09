Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrrad geraubt

Ludwigshafen (ots)

Einem 10-Jährigen wurde Sonntag, 29.09.2019, um 17.40 Uhr, in der Von-der-Tann-Straße das Fahrrad geraubt. Der Junge wurde in der Von-der-Tann-Straße von vier Jugendlichen angehalten. Ein Junge aus der Gruppe forderte ihn auf, ihm sein Fahrrad zu geben. Als der 10-Jährige dies verweigerte, nahm sich der Tatverdächtige gewaltsam das Rad und entfernte sich mit seinen drei Begleitern in Richtung Rathauscenter.

Die Jugendlichen sollen 15 Jahre alt gewesen sein, drei Jungs und ein Mädchen. Ein Junge trug eine weiße Weste, ein anderer eine rote Jacke.

Die Polizei sucht Zeugen! Wer hat die Tat in der Von-der -Tann Straße beobachtet? Wer hat eine Gruppe Jugendlicher im Hemshof oder Rathaus-Center gesehen, auf die die Personenbeschreibung passt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

