Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Auflieger von Speditionsgelände gestohlen

Wetter (ots)

Am Sonntagmorgen wurde an der Knorrbremse in Wetter der Auflieger eines Speditionsunternehmens gestohlen. Die Täter betraten unbefugt das Gelände der Firma und starteten eine auf dem Gelände abgestellte Zugmaschine. Mit dieser durchbrachen sie das Zufahrtstor und stellten die Zugmaschine am Fahrbahnrand ab. Anschließend koppelten sie den Auflieger an eine eigens mitgebrachte Zugmaschine und verließen das Firmengelände. Der Auflieger konnte am Dienstagmorgen dank einer durchgeführten Ortung auf einem Parkplatz an der A73 in den Niederlanden festgestellt werden. In dem Auflieger sollen sich mehrere Elektroroller befunden haben, ob diese sich noch in dem Auflieger befinden, wird noch abgeklärt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell