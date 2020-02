Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Gevelsberg (ots)

Ein 49-Jähriger fuhr am Montag mit seinem VW auf der Jahnstraße in Richtung Hagener Straße. Beim Einfahren auf die Hagener Straße übersah er den von rechts kommenden 39-Jährigen auf seinem Fahrrad, der verkehrswidrig auf dem Radweg in Richtung Hagen fuhr. Der 39-Jährige stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er jedoch nicht.

