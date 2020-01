Polizei Bochum

POL-BO: Falsche Wasserwerker bestehlen Ehepaar

Bochum (ots)

Am 17. Januar, gegen 13 Uhr, kam es in Bochum-Wattenscheid zu einem Diebstahl durch falsche Wasserwerker. Zu Tatzeit erschienen zwei Unbekannte an einem Haus an der Vorstadtstraße. Gegenüber dem dort wohnenden Seniorenpaar gaben die Männer an, im Rahmen von Baumaßnahmen das Wasser in der Wohnung prüfen zu müssen. In der Wohnung verwickelten sie das Paar in ein Gespräch und nutzen die Gelegenheit, Schmuck zu entwenden. Beschrieben wurden der erste falsche Wasserwerker zwischen 25 und 30 Jahren, 180 cm bis 185 cm groß mit schlanker Figur und der zweite Täter zwischen 30 und 35 Jahren, 170 cm bis 175 cm groß mit dicklicher Figur. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

