Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen

Herdecke (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte mehrere Baucontainer an der Wetterstraße auf. Die Container befinden sich derzeit im Rahmen einer Baustelle an der Wetterstraße. Die Täter brachen die Schlösser, die die Container sicherten auf und klauten die darin befindlichen Werkzeugmaschinen. Wie hoch die Beute ist, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise liegen bisher nicht vor.

