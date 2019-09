Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbrüche

Eschwege (ots)

Einbruch in Kirchengemeindehaus

Unbekannte Täter drangen vergangene Nacht in die Räume der evangelischen Kirchengemeinde Witzenhausen in der Straße "Am Brauhaus" ein. Nach dem gewaltsamen Eindringen wurden zwei Büroräume durchsucht und die Monatskollekte entwendet. Mittels eines vorgefundenen Feuerlöschers versprühte der / die Täter noch das Löschpulver in den Räumlichkeiten. Der Feuerlöscher sowie ein Schreibmaschinenkoffer wurden im angrenzenden Stadtpark wieder aufgefunden. Der Gesamtschaden wird mit 1300 EUR angegeben.

Einbruch in Gaststätte

In Sontra-Diemerode drangen vergangene Nacht unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Stölzinger Straße ein. Hierzu wurden die Eingangstür und eine Innentür aufgehebelt. In der Gaststätte wurde ein Dartautomat aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld (20 Euro) gestohlen. Der Versuch den Kickerautomaten aufzubrechen scheiterte. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca.1000 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Kripo unter 05651/925-0 entgegen

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

