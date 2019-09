POL-ESW: Pressebericht vom 26.09.19

Polizei Eschwege

Pressebericht vom 26.09.19

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Pfaffschwende befuhr gestern Nachmittag, um 17:41 Uhr, die K 48 zwischen Kella und Grebendorf. In einer Kurve verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über das Auto und drehte sich mit dem Fahrzeug um 180 Grad. Dabei wurde noch ein Leitpfosten umgefahren. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR; das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Um 11:55 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ringgau die Schillerstraße in Eschwege. Im Kreuzungsbereich zur Friedrich-Wilhelm-Straße übersah er den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 63-Jährigen aus der Gemeinde Meißner gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß wurde dessen Pkw noch gegen einen geparkten Jeep geschleudert. Der gesamte Sachschaden wird mit ca. 9000 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Auf dem Lidl-Parkplatz in Sontra, "Niedertor" versuchte gestern Abend, um 19:15 Uhr, ein 75-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw vorwärts einzuparken. Dabei kollidierte er mit einem nebenstehenden Pkw Seat, wodurch ein Sachschaden von ca. 2300 EUR entstand.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Um 05:55 Uhr befuhr heute Morgen ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen die L 3238 von Velmeden in Richtung Walburg. Als ein Reh auf der Fahrbahn stand, versuchte der 35-Jährige dem Tier auszuweichen, streifte dieses aber noch. Das Reh lief anschließend davon; am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 2000 EUR.

Eine 19-Jährige aus Hessisch Lichtenau befuhr gestern Nachmittag, um 16:45 Uhr, die L 3225 in Richtung Hessisch Lichtenau. Noch in der Gemarkung von Friedrichsbrück kam ihr ein Auto entgegen, das zu weit links fuhr, so dass sie mit ihrem Pkw nach rechts ausweichen musste. Dadurch überfuhr sie einen Leitpfosten, wodurch geringer Sachschaden von ca. 100 EUR entstand. Der in Richtung Friedrichsbrück fahrende andere Pkw - ein silberfarbener Kombi - fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinweise: 056502/93930.

4000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Morgen im Bereich der BAB 44 ereignete. Zur Unfallzeit standen ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Kassel und dahinter ein 46-jähriger Sattelzugfahrer aus Eisenach auf der Leipziger Straße an der abknickenden Vorfahrt (Autobahnauffahrt Hessisch Lichtenau-West). Als der Verkehr wieder rollte fuhr der Sattelzugfahrer auf den noch Pkw auf; verletzt wurde niemand.

Polizei Witzenhausen

Diebstähle

Angezeigt wurde der Diebstahl eines Akku-Schlagschraubers der Marke "Makita" von einem Firmengelände in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 23.08.19, 18:00 Uhr und dem 24.09.19, 08:00 Uhr. Der Schaden wird mit 600 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Drei Gartenstühle wurden gestern Mittag, um 12:35 Uhr, in der Straße "Am Kirchhof" in Gertenbach gestohlen. Die Stühle standen im Bereich der Hofeinfahrt von wo sie durch den Beifahrer eines weißen Kastenwagens mit KS- Kennzeichen eingeladen und somit entwendet wurden. Schaden: 60 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

