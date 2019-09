Polizei Hagen

POL-HA: Mann unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein am Steuer

Hagen (ots)

Am Sonntag, 15. September, hielt die Polizei einen 41-Jährigen an, der mit seinem Audi gegen 16:30 Uhr auf der Wehringhauser Straße in Richtung Innenstadt fuhr. Die Beamten hatten zuvor gesehen, dass eine Seitentür des Pkws nicht richtig verschlossen war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Zudem konnte der Ennepetaler keinen gültigen Führerschein vorweisen. Die Polizei stellte die Fahrzeugschlüssel sicher. Der 41-Jährige musste zudem eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell