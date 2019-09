Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfallflucht; Pärchen flüchtet zu Fuß

Eschwege (ots)

Eine Unfallflucht ereignete sich gestern früh, um 05:10 Uhr, auf der B 451 zwischen Trubenhausen und Großalmerode. Nach Zeugenaussagen geriet ein Pkw nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen die dortigen Leitplanken, die auf einer Länge von vier Metern beschädigt wurden. Während die Polizei alarmiert wurde, stieg der offensichtlich "verwirrte" Fahrer wieder in seinen schwarzen Pkw BMW 530 D mit Bulgarischem Kennzeichen, wendete das Auto und fuhr wieder in Richtung Trubenhausen davon, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Anschließend fuhr der Fahrer jedoch sein Auto zwischen Hundelshausen und Trubenhausen nach links in den Straßengraben, worauf der Fahrer als auch seine Beifahrerin ausstiegen und zu Fuß in Richtung Hundelshausen flüchteten. Die Frau soll etwas längere braune Haare haben; der flüchtige Fahrer habe blonde Haare gehabt, so die vagen Beschreibungen der Zeugen. Der BMW wurde durch die Polizei nach Unfallaufnahme sichergestellt. Eine Fahndung in den frühen Morgenstunden nach dem flüchtigen "Pärchen" durch die Polizei verlief negativ. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 056502/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

