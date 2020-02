Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Herdecke (ots)

Am Mittwochnachmittag bemerkte eine 50-jährige Dacia-Fahrerin zu spät, dass die vor ihre fahrende 40-Jährige Fiat-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste. Die 50-Jährige fuhr auf der Straße in der Schlage in Richtung Ender Talstraße. Im Kreuzungsbereich bemerkte sie nicht, dass die vor ihre fahrende Fiatfahrerin abbremste und sie fuhr auf das Fahrzeug auf. Die 40-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall leicht, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte sie jedoch nicht.

