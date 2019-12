Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: BMW-Fahrer überholt trotz Gegenverkehr - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein BMW-Fahrer hat am Freitag, 20.12.2019, auf der B 314 zwischen Stühlingen-Eberfingen und Eggingen trotz Gegenverkehrs überholt. Kurz nach der Abfahrt nach Eberfingen soll dieser gegen 16:10 Uhr sechs vorausfahrende Fahrzeuge überholt haben. Ein entgegenkommendes Auto musste deshalb stark abbremsen, so dass dieses sogar ins Schleudern geriet. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die den 31 Jahren alten BMW-Fahrer kontrollierte. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet weitere Zeugen und insbesondere der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell